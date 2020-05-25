SAKARYA'da bayramda denetimler devam etti Sakarya'da bayramda denetimler devam ettiSAKARYA'da, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde şehirlerarası seyahat kısıtlaması nedeniyle polis ve jandarma ekipleri uygulamalarına devam ederken, TEM otoyolu ve D-100 Karayolu boş kaldı.

Sakarya'da bayramda denetimler devam etti

SAKARYA'da, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde şehirlerarası seyahat kısıtlaması nedeniyle polis ve jandarma ekipleri uygulamalarına devam ederken, TEM otoyolu ve D-100 Karayolu boş kaldı.

Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra şehirlerarası seyahat kısıtlamasının da devam ettiği Sakarya'da, polis ve jandarma ekipleri denetimlerine devam ediyor. Şehre giriş ve çıkış yapan araçlar tek tek durdurularak araçlarda bulunanların evrakları kontrol ediliyor. Vatandaşların kısıtlamalara uyması nedeniyle hem TEM Otoyolu hem de D-100 Karayolu boş kaldığı görülürken, gerekli izinleri olanların şehre girmeleri ve çıkmalarına izin veriliyor.

Kaynak: DHA