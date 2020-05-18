Sakarya'da başına ağaç dalı düşen genç öldü Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kesilen ağaç dalının başına düşmesi sonucu ağır yaralanan genç, yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kesilen ağaç dalının başına düşmesi sonucu ağır yaralanan genç, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Hakan Çelik'in (24) başına, Mansurlar Mahallesi'nde ormanda ağaç kesimi yapıldığı sırada ağaç dalı düştü.

Sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı genç, Yenikent Devlet Hastanesine sevk edildi.

Çelik, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA