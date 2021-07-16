Sakarya'da bariyerlere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bariyerlere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bariyerlere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
D-650 kara yolu Bilecik istikametinde seyreden T.K. (25) yönetimindeki 54 AFK 785 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak Pınarlı-Bacı Mahallesi yan yolunu ayıran bariyerlere saplandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Pamukova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, buradaki müdahalenin ardından Toyotasa İlk Yardım Hastanesine sevk edildi.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş