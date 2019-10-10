Sakarya'da 'Barış Pınarı Harekatı' için Fetih suresi okundu

10.10.2019 11:19

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Sakarya'da tüm camilerde Fetih suresi okundu.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı başlattı. TSK'nın Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde PKK/YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlandırılması için Türkiye genelinde olduğu gibi Sakarya'daki bütün camilerde de sabah namazı sonrasında Fetih suresi okunarak dua edildi.



Adapazarı ilçesinde bulunan Yeni Cami'de sabah ezanından sonra İl Müftü Vekili Mehmet Şahin ve Adapazarı İlçe Müftüsü Hamit Albayrak'ın katılımıyla Fetih suresi okunurken, Mehmetçik'in zaferi için edilen duaya cemaat de eşlik etti. - SAKARYA

Kaynak: İHA