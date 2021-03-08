Sakarya'da barakada toplu eğlence düzenleyen 10 kişiye para cezası
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Sakarya'da barakada toplu eğlence düzenleyen 10 kişiye para cezası

08.03.2021 12:23 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:27
Sakarya'da barakada toplu eğlence düzenleyen 10 kişiye para cezası

Sakarya'nın Hendek ilçesinde toplu halde barakada eğlence düzenleyen 10 kişiye idari para cezası uygulandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde toplu halde barakada eğlence düzenleyen 10 kişiye idari para cezası uygulandı.

Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerini sıklaştıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında müzik sesleri gelen bir barakayı kontrol etti.

Ekipler, içeride toplu halde salgın kurallarını ihlal ederek eğlence düzenleyen 10 kişiye, kimlik kontrollerinin ardından İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları gereği 31 bin lira idari para cezası uyguladı.

İşlemlerin ardından vatandaşlar evlerine gönderilirken ilçe genelinde bu tür toplu buluşmalara izin verilmeyeceği, kuralları ihlal edenler hakkında cezai uygulamaların devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Özer

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