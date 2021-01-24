Sakarya'da baraka yangını
24.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 24.01.2021 16:50
Sakarya'nın Karasu ilçesinde çıkan yangında baraka kullanılamaz hale geldi.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde çıkan yangında baraka kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Rıdvan Bayraktar, Aziziye Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde temizlik yaptıktan sonra otları ateşe verip bahçesinden ayrıldı.
Kıvılcımlar, rüzgarın etkisiyle yanan otlardan bahçe içerisindeki barakaya sıçradı.
Barakanın yandığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında baraka kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün