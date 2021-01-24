Sakarya'da baraka yangını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sakarya'da baraka yangını

24.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 24.01.2021 16:50
Sakarya'da baraka yangını

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çıkan yangında baraka kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çıkan yangında baraka kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Rıdvan Bayraktar, Aziziye Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde temizlik yaptıktan sonra otları ateşe verip bahçesinden ayrıldı.

Kıvılcımlar, rüzgarın etkisiyle yanan otlardan bahçe içerisindeki barakaya sıçradı.

Barakanın yandığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında baraka kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Engin Altay Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Serdar Aziz Ali Şansalan Ünal Karaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Türk Nijerya Esenyurt Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sakarya'da baraka yangını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 16:51:42. #1.15#
title