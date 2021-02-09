Sakarya'da baraka ve konteyner çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
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Sakarya'da baraka ve konteyner çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

09.02.2021 16:25 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:28
Sakarya'da baraka ve konteyner çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çıkan yangında bir baraka ve konteyner kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çıkan yangında bir baraka ve konteyner kullanılamaz hale geldi.

Akkum Mahallesi'nde Nurettin Kuş'a ait baraka ve konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden Nurettin Kuş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangında baraka ve eşya dolu konteyner kullanılamaz hale geldi.

Baraka ve konteyner sahibi Nurettin Kuş, gazetecilere, "Çamaşır makinesini çalıştırmıştım. O sırada tıraş oluyordum. Bir sıkıntı yoktu. Bir koku geldi. Barakaya geldiğimde alevlere teslim olduğunu gördüm. Şalteri indirdim ama yapacak bir şey kalmamıştı. Ayakkabılarımı dahi kurtaramadım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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