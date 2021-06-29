Sakarya'da baraj, gölet, regülatör, kanal ve akarsulara girenlere ceza uygulanacak
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Sakarya'da baraj, gölet, regülatör, kanal ve akarsulara girenlere ceza uygulanacak

Sakarya'da baraj, gölet, regülatör, kanal ve akarsulara girenlere ceza uygulanacak
Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel

Sakarya'da boğulma olaylarını önlemek amacıyla baraj, gölet, regülatör, kanal ve akarsulara girilmesi yasaklandı.

Sakarya'da boğulma olaylarını önlemek amacıyla baraj, gölet, regülatör, kanal ve akarsulara girilmesi yasaklandı.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, kent sınırları içinde yaz günlerinde serinlemek ve yıl boyunca diğer sebeplerle sulama kanalı, baraj, her türlü gölet ve akarsulara girilmesi sebebiyle yaşanabilecek boğulma vakalarını önlemek amacıyla bir dizi karar alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, il sınırları içinde özellikle yaz aylarında serinlemek amacıyla, baraj, gölet, regülatör, sulama kanalı, drenaj kanalı ya da taşkından korunma maksadıyla inşa edilen tesislerde ve akarsularda suya girmenin yasaklanması, baraj, gölet, regülatör, sulama kanalı, drenaj kanalı ya da taşkından korunma tesisleri ve akarsularda suya giren 15 yaş ve üzeri kişilere idari yaptırım cezasının uygulanması kararı alındığı ifade edildi.

Bahse konu yerlerde suya giren 15 yaşından küçüklerin sulardan çıkarılarak uzaklaştırılması kararının alındığı vurgulanan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü, DSİ ve yerel yönetimlerce, özellikle 15 yaşını doldurmamış çocukların serinlemek amacıyla baraj, gölet gölü, regülatör, sulama kanalı, drenaj kanalı ya da taşkından korunma tesisleri ve akarsularda suya girmelerinin önlenmesi amacıyla kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yapılmasına karar verildiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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Sakarya'da baraj, gölet, regülatör, kanal ve akarsulara girenlere ceza uygulanacak - Haberler
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