Sakarya'da BAE ajanı olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanması sürüyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için çalıştığı öne sürülen Ürdün vatandaşı Ahmed Mahmoud Ayesh Al Astal'ın "siyasal veya askeri casusluk" ve "gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için çalıştığı öne sürülen Ürdün vatandaşı Ahmed Mahmoud Ayesh Al Astal'ın "siyasal veya askeri casusluk" ve "gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Al Astal tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Celse arasında gelen dosyaların zapta geçirilmesinin ardından sanık Al Astal'a tercüman vasıtasıyla Türkiye'ye nasıl geldiği soruldu.

BAE'de turizm ofisi işletmecisi olan E.A. isimli Sudan ve BAE vatandaşlığı bulunan kişinin, kendisine Türkiye'de irtibat kurması için Alaaddin isminde birisinin numarasını verdiğini söyledi.

Alaaddin isimli şahsın, kendisine resmi işlemler, oturum izni alma konusunda yardımcı olacağını anlattığını belirten Astal, kendisini gazeteci olarak tanıttığını ifade etti.

Gayrimenkul edindikten sonra oturum izni aldığını söyleyen Astal, Türkiye'de çalıştığı sürelerde BAE'de görevli Abu Ali isimli şahısla irtibatlı olduğunu kaydetti.

Abu Ali'nin kendisinden, çalıştığı kurumlarda Müslüman Kardeşler'e yakın olan kişilerin kimler olduğunu öğrenmesini, iletişim numaralarını vermesini istediğini aktaran Astal, Abu Ali'nin bu isteklerine dönüş yapmadığını savundu.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın 2018'den beri Türkiye'de kullandığı e-posta adresine hangi ülkelerden erişim sağlandığının tespiti için gerekli müzekkerenin yazılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Söz alan sanık avukatları da Astal'ın askeri ve siyasal casusluk yapmadığını öne sürerek tutukluluk halinin değiştirilmesini istedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 10 Eylül'e erteledi.

Süreç

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, BAE adına istihbarat çalışması yaptığı iddiasıyla Ürdün vatandaşı Al Astal, Sakarya'da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanarak 21 Ekim 2020'de tutuklanmıştı.

Hakkında hazırlanan iddianamede sanık Al Astal'ın, "gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan müebbet hapisle, "siyasal veya askeri casusluk" suçundan ise 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci