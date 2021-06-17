Sakarya'da BAE ajanı olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakim karşına çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sakarya'da BAE ajanı olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakim karşına çıktı

Sakarya'da BAE ajanı olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakim karşına çıktı
Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için çalıştığı öne sürülen Ürdün vatandaşı Ahmed Mahmoud Ayesh Al Astal'ın "siyasal veya askeri casusluk" ve "gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçlarından yargılanmasına başlandı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için çalıştığı öne sürülen Ürdün vatandaşı Ahmed Mahmoud Ayesh Al Astal'ın "siyasal veya askeri casusluk" ve "gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçlarından yargılanmasına başlandı.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Al Astal tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Kimlik tespiti yapılması ve iddianame özetinin okunmasının ardından sanık Al Astal, tercüman vasıtasıyla savunma yaptı.

Astal, gazetecilik faaliyetinde bulunduğunu savunarak, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

İddianamede yer alan dijital materyal içindeki haber ve yazıların kendisine ait olduğunu aktaran Astal, "BAE'de istihbarat örgütü benimle irtibat kurdu, ben kurmadım. Beni maaşa bağladılar ancak kendi işimi yaptım, gazetecilik faaliyetinde bulundum." dedi.

Astal, BAE istihbaratıyla irtibatının Türkiye'ye geldiğinde de devam ettiğini savunarak, "BAE istihbarat görevlisiyle İstanbul'da buluştum ama bu kişinin ne için geldiğini, sadece benim için gelip gelmediğini bilmiyorum. Benden suç teşkil edecek sızma gibi işler istenince BAE istihbaratıyla irtibatı kestim ve bir süre kaçak hayatı yaşadım." diye konuştu.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını ve eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Söz olan sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 16 Temmuz'a erteledi.

Süreç

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, BAE adına istihbarat çalışması yaptığı iddiasıyla Ürdün vatandaşı Al Astal, Sakarya'da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanarak 21 Ekim 2020'de tutuklanmıştı.

Hakkında hazırlanan iddianamede sanık Al Astal'ın, "gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan müebbet hapisle "siyasal veya askeri casusluk" suçundan ise 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

Kayınpederini meyve bıçağıyla yaralayan gelin tahliye edildi
Kayınpederini meyve bıçağıyla yaralayan gelin tahliye edildi
Son dakika haber | Aşırı sağcı Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda İsrail polisi korumasındaki 'Bayrak Yürüyüşü' olaylı...
Son dakika haber | Aşırı sağcı Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda İsrail polisi korumasındaki "Bayrak Yürüyüşü" olaylı...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Angela Merkel Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Hande Ataizi Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Aytaç Kara Burak Yılmaz Yiğit Şardan Mustafa Cengiz Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sakarya'da BAE ajanı olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakim karşına çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 16:48:39. #1.14#

title