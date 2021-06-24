Sakarya'da babasını bıçaklayan zanlı tutuklandı
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Sakarya'da babasını bıçaklayan zanlı tutuklandı

Sakarya'da babasını bıçaklayan zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tartıştığı babasını bıçakladığı gerekçesiyle adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tartıştığı babasını bıçakladığı gerekçesiyle adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Korucuk Mahallesi'nde bir sitede önceki gün çıkan kavgada babasını bıçakla ağır yaralayan ve gözaltına alınan E.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından hakimliğe çıkarılan şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren baba E.S'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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