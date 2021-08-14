Sakarya'da babanın öldüğü, iki oğlunun yaralandığı silahlı saldırının zanlısı tutuklandı
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Sakarya'da babanın öldüğü, iki oğlunun yaralandığı silahlı saldırının zanlısı tutuklandı

Sakarya'da babanın öldüğü, iki oğlunun yaralandığı silahlı saldırının zanlısı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Geyve ilçesinde aynı aileden bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin yaralandığı silahlı saldırının zanlısı tutuklandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde aynı aileden bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin yaralandığı silahlı saldırının zanlısı tutuklandı.

Alifuatpaşa Mahallesi'nde dün sebze meyve halinde Salih Atan'ın yaşamını yitirdiği, oğulları Yunus ve Emre Atan'ın da yaralandığı silahlı saldırının zanlısı A.Ç. kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Geyve Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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