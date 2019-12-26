Sakarya'da baba ve oğlunu silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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Sakarya'da baba ve oğlunu silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde baba ve oğlunu silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

26.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:06
Sakarya'da baba ve oğlunu silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

'nın ilçesinde baba ve oğlunu silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya (JASAT), 20 Temmuz'da Kanlıçay Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı sebebiyle tartıştığı Ş.Ç. ve oğlu R.Ç'yi silahla yaralayarak firar eden M.A'nın Karakuz mevkisinde ormanlık alanda bir kulübede saklandığını tespit etti.

Ekipler, Geyve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timlerinin de destek verdiği operasyonda, M.A'yı ruhsatsız tabancasıyla yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA
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