Sakarya'da Azerbaycan işbirliği fırsatları toplantısı gerçekleştirildi

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yurtdışı İş Geliştirme Komisyonu, T.C. Bakü Büyükelçiliği ve Ticaret İl Müdürlüğü işbirliğiyle Azerbaycan-Sakarya arasındaki ticari işbirliğini güçlendirmek ve Sakaryalı firmaları Azerbaycan ekonomisi ile pazarı hakkında bilgilendirmek amacıyla...

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yurtdışı İş Geliştirme Komisyonu, T.C. Bakü Büyükelçiliği ve Ticaret İl Müdürlüğü işbirliğiyle Azerbaycan-Sakarya arasındaki ticari işbirliğini güçlendirmek ve Sakaryalı firmaları Azerbaycan ekonomisi ile pazarı hakkında bilgilendirmek amacıyla "Azerbaycan İşbirliği Fırsatları Toplantısı" gerçekleştirildi.

SATSO Yurtdışı İş Geliştirme Komisyonu Başkanı Ali İhsan Güneş'in moderatörlüğü ve Bakü Gümrük Müşaviri Eser Çengel'in sunumuyla gerçekleştirilen toplantıya, Nahçıvan Ticaret Ataşesi Lütfi Kop, Sakarya Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca ile çok sayıda SATSO üyesi katıldı.

Güneş, yaptığı konuşmada, iki ülkenin hem birbirleri hem de dünya için önemli bir konumda olduklarının bilinen bir gerçek olduğuna değinerek, "Son gelişmelerin ardından Azerbaycan ve Türkiye arasında ticaretin daha da kolaylaşıp gelişeceğini düşünüyoruz. Azerbaycan sürekli gelişen ve dikkat çeken bir pazardır. Gerçekleştirdiğimiz toplantımız ile Sakaryalı yatırımcılarımızın Azerbaycan hakkında bir fikre sahip olarak faaliyetlerini orada da yürütebilecekleri bilgileri aktarmayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Atmaca da herkesin amacının ortak olduğuna dikkati çekerek, "Sakarya'nın ticaretini ve ihracatını geliştirmek istiyoruz. Sakarya Ticaret İl Müdürlüğü olarak Bakanlığımızın sağladığı desteklerden şehrimiz üreticisinin de faydalanmasını ve dünya pazarlarında faaliyet göstermesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan hakkında çeşitli bilgiler veren Çengel ise şunları kaydetti:

"Azerbaycan fiziksel olarak önemli bir konumda yer almaktadır. Üretim, ticaret ve ulaşım gibi konularda altyapı yatırımlarını son yıllarda ciddi şekilde artırmıştır. Havalimanı, Bakü-Tiflis demiryolu hattı bunlardan bazılarıdır ve dünya ekonomisi açısından da verimli projeler olmuşlardır. Azerbaycan'da yatırım yapacak firmalara ciddi yatırım teşvikleri verilmektedir. Ülkede yatırım yapabilecek potansiyel sektörler ise tarım, gıda sanayii, turizm, bilişim, kimya sanayii ve makine sektörleridir. Bakanlığımız bünyesinde ihracatı ve ticareti kolaylaştıracak birçok uygulama var ve firmalarımızın yeni yatırımlarına destek olmaya hazırız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek