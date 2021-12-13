Sakarya'da ayvalarını çaldıkları kişiyi darbeden 4 zanlıdan ikisi tutuklandı - Haberler
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Sakarya'da ayvalarını çaldıkları kişiyi darbeden 4 zanlıdan ikisi tutuklandı

Sakarya'da ayvalarını çaldıkları kişiyi darbeden 4 zanlıdan ikisi tutuklandı
AA / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, ayvalarını çaldıkları kişiyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, ayvalarını çaldıkları kişiyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Aksu Mahallesi'nde Ş.K, tarlasında bulunan yaklaşık 2 ton ayvayı kamyona yükleyen 4 kişiye müdahale etti. Çıkan tartışma üzerine zanlılar tarafından darbedilen Ş.K, jandarma ekiplerine başvurdu.

Ekipler tarafından İlçe Devlet Hastanesine, ardından da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ş.K'nin aracına da yaklaşık 13 bin liralık hasar verildiği ve cep telefonunun çalındığı tespit edildi.

Taraklı Jandarma Asayiş Timleri'nin araştırması sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler N.Ç. (38), A.Ç. (26), A.Ç. (66) ve E.Ç. (17) düzenlenen operasyonda yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.Ç. ve E.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalınan 2 ton ayva ise sahibine teslim edildi.

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AA / Ömer Faruk Şimşek - Son Dakika Haberleri

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