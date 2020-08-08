Sakarya'da, aynı bölgede iki ayrı silahlı saldırı 1 ölü, 5 yaralı
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Sakarya'da, aynı bölgede iki ayrı silahlı saldırı 1 ölü, 5 yaralı

Sakarya'da, aynı bölgede iki ayrı silahlı saldırı 1 ölü, 5 yaralı SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, 2 ayrı silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Sakarya'da, aynı bölgede iki ayrı silahlı saldırı 1 ölü, 5 yaralı
08.08.2020 04:22 | Son Güncelleme: 08.08.2020 04:47

Sakarya'da, aynı bölgede iki ayrı silahlı saldırı 1 ölü, 5 yaralı

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, 2 ayrı silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz şüphelinin silahla ateş açması sonucu 4 kişi vurularak yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi alarak saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
AYNI BÖLGEDE 1 SAAT SONRA İKİNCİ SALDIRI
Silahlı saldırının gerçekleştiği bölgede yaklaşık 1 saat sonra kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 54 ADG 864 plakalı otomobile ateş açıldı. Otomobilde bulunan ve ismi henüz öğrenilemeyen sürücü olay yerinde hayatını kaybederken araçtaki 1 kişi de yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, hayatını kaybeden sürücünün cenazesi ise savcının incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Her iki olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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