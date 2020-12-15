Sakarya'da aydınlatma direğine çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde otomobilin takla atması sonucu yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde otomobilin takla atması sonucu yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.
Kemaliye Mahallesi Prof. Dr. Ayhan Kızıl Caddesi'nde 06 EV 7181 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken E.B, lastiğin patlaması sonucu aracının kontrolünü kaybederek aydınlatma direğine çarptı.
Takla atan otomobilde yaralanan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.
İlk müdahalesi yapılan sürücü, Hendek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle devrilen aydınlatma direği, belediye ekiplerince kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Özer