Sakarya'da avukatlardan 'Çoklu Baroya Hayır' eylemi
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Sakarya'da avukatlardan 'Çoklu Baroya Hayır' eylemi

SAKARYA Barosu'na bağlı avukatların 'Çoklu Baroya Hayır' eylemi yaptı.

Sakarya'da avukatlardan 'Çoklu Baroya Hayır' eylemi
25.06.2020 21:14 | Son Güncelleme: 25.06.2020 21:19
SAKARYA Barosu'na bağlı avukatların 'Çoklu Baroya Hayır' eylemi yaptı. Oturma eyleminin ardından yapılan görüşmelerden sonra yürüyüşlerine izin verilen avukatlar adına yapılan açıklamada, "İlçelerde birden fazla kaymakamlık olamazsa, baroda olamaz" denildi. 

Sakarya Barosuna bağlı avukatlar 'Çoklu Baroya Hayır' eylemi kapsamında Adapazarı Yeni Camii önünde toplandı. Yaklaşık 250 avukatın toplandığı alanda Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Sakarya Valiliği tarafından yürüyüşe izin verilmediğinin tebliğ edilmesinden sonra polis ve avukatlar arasında ufak çaplı arbede yaşandı. Dağılmaları istenen avukatlar oturma eylemi yaptı. Yaklaşık 2 saat süren eylem sırasında avukatlar sloganlar attı. Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve Sakarya Valiliği ile Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak arasında süren görüşmeler sonucu yürüyüş için izin çıktı. Atatürk Bulvarı üzerinde alkışlarla yürüyen avukatlar Demokrasi Meydanı önünde açıklama yaptı. Baro Başkanı Burak, "Barolar, görevi ifası sırasında kamu görevi yürütmektedir. Nasıl bir şehirde birden fazla valilik, Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilçelerde birden fazla kaymakamlık olamazsa, baro da olamaz. Bizler, baroların zararına olacak her şeyin karşısında, ileriye taşıyacak her adımın yanındayız." dedi. 


- Sakarya

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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