Sakarya'da aşı seferberliğiyle hedef "mavi" kategori
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Sakarya'da aşı seferberliğiyle hedef "mavi" kategori

Sakarya'da aşı seferberliğiyle hedef 'mavi' kategori
Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Sağlık

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında yüksek riskli illerin bulunduğu turuncu kategorideki Sakarya, aşı seferberliğiyle rengini düşük riskli kentlerin yer aldığı maviye dönüştürmek istiyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında yüksek riskli illerin bulunduğu turuncu kategorideki Sakarya, aşı seferberliğiyle rengini düşük riskli kentlerin yer aldığı maviye dönüştürmek istiyor.

İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, AA muhabirine, Kovid-19'la mücadelede en büyük gücün aşılama olduğunu söyledi.

Sağlık personelinin tüm gücüyle aşılama çalışmalarına katıldığını, her türlü imkanları değerlendirdiklerini belirten Öğütlü, kalabalık ortamdaki insanların aşılanması için istasyonlar kurduklarını, terminaller, tüm özel ve kamu hastaneleri ve aile sağlığı merkezlerinde aşılamanın devam ettiğini anlattı.

Öğütlü, randevulu ya da randevusuz her türlü ortamda aşılama yaptıklarını aktararak, fındık hasadı için kente gelen mevsimlik işçilere yönelik de bu hizmeti sunduklarını kaydetti.

Genç nüfusun aşılama oranına değinen Öğütlü, "Aşılama oranlarının düşük olduğu genç nüfus var. Onların da şu an tatil dönemi. Çoğu da tatil bölgelerinde, yani il dışında. Onlara ulaşmaya çalışıyoruz, özendirici tedbirler almaya çalışıyoruz, ödüller vermeye çalışıyoruz." dedi.

Öğütlü, Sakarya'nın şu anda sarıya çok yakın olduğunu, en kısa sürede geçeceklerini belirterek, "Hedefimiz hızlı bir şekilde yüzde 75'i sağlamak, mavi kategoriye geçmek için uğraşıyoruz. Yüzde 75, bir ilde hastalığın bulaşıcılığını engelleyecek sınırdır. Oraya ulaşmak içinde tüm sağlık personeli olarak çalışıyoruz." diye konuştu.

Hedef nüfusun aşılanmasının önemli olduğunu, kentte bu oranın yüzde 61-62 düzeyinde bulunduğunu dile getiren Öğütlü, şunları kaydetti:

"İnşallah bu tatil dönüşünde hızlı bir ivme yakalar ve yüzde 75'i sağlarız. Bağışıklık düzeyini belli bir seviyeye getirdikten sonra da bulaşıcılığı da azaltmış oluruz."

"Okulların açılması, piyasanın normale dönmesi için aşılanmak gerekiyor"

Okul döneminin yaklaştığına işaret eden Öğütlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepimizin çocukları var, okula gidecekler. Dolayısıyla ilk önce düşünmemiz gereken gelecek nesil. Bunların okula mutlaka gitmesi gerekiyor. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sağlık Bakanımız, idarecilerimiz bu konuda tek tek çalışıyor. Bu kadar mücadele karşısında okulların, üniversitelerin açılması, piyasanın normale dönmesi için mutlaka ve mutlaka aşılanmak gerekiyor, başka bir güç yok şu anda. Bu hastalığa karşı tek güç aşı ve Türkiye de şu anda çok iyi gidiyor. Bu ivmeyi kaybetmememiz, daha da artırmamız lazım. O yüzden vatandaşlarımızdan tek şey istiyoruz; aşı olmak istemeleri yeterli, biz onları her yerde buluruz ve aşılarız."

Salgının bitmediğine dikkati çeken Öğütlü, temizlik ve tedbirlere uyulması çağrısında bulundu.

Sakarya'da aşı seferberliğiyle hedef 'mavi' kategori
Sakarya'da aşı seferberliğiyle hedef 'mavi' kategori
Sakarya'da aşı seferberliğiyle hedef 'mavi' kategori
Sakarya'da aşı seferberliğiyle hedef 'mavi' kategori

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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