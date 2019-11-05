Sakarya'da asayiş toplantısı

05.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:38

Sakarya'da Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında asayiş toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, Garnizon Komutan Vekili Albay Salih Üstündağ, Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit ile kaymakamlar katıldı.

Nayir, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, huzur şehri olarak bilinen Sakarya'ya bu unvanın verilmesindeki etkenlerden birisinin de asayiş ve güvenlik tedbirleri olduğuna dikkati çekerek bu gibi toplantıların kentteki huzur ortamının devam ettirilmesi ve istişare açısından önemli olduğunu ifade etti.

Güvenlik birimlerinin diğer kurumlarla da gerekli iş birliği ve koordinasyonu sağlayarak şehirdeki huzur ortamını korumak için gece gündüz çalıştıklarına değinen Vali Nayir, herkese görevinde başarılar diledi.

İl ve ilçelerdeki genel güvenlik ile asayişi etkileyen konuların değerlendirildiği toplantıda alınması gereken önlemler ile kurumlar arası koordinasyon gerektiren hususlar görüşülürken, yetkililer de sorumluluk alanlarına dair bilgi paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA