Sakarya'da asayiş operasyonları

Sakarya'da haziran ayında düzenlenen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan bin 65 şüpheliden 269'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma ekipleri, geçen ay çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Emniyet ekiplerince yapılan operasyonlarda, "çocuğun cinsel istismarı", "yaralama", "taksirle ölüme neden olma", "dolandırıcılık", "yağma", "yaralama" ve "hırsızlık" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi ile çeşitli suçlardan aranması olan 764 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 764 kişiden 208'i tutuklandı.

Öte yandan geçen ay emniyet ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda 20 ruhsatsız tabanca, 13 ruhsatsız tüfek, 26 kurusıkı tabanca, 233 değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 2 otomobil ile 6 motosiklet ele geçirildi.

13'ü kadın olmak üzere 25 kişiye fuhuştan işlem yapıldığı, fuhuş yaptığı tespit edilen 2 Azerbaycan uyruklu şahıs sınır dışı edildiği, fuhuş yapılan 6 ikametin 90 gün mühürlendiği uygulamalarda düzensiz göçmenle mücadele kapsamında 25 yabancı uyruklu kişinin sınır dışı edildiği öğrenildi.

Jandarmanın operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise geçen ay 155 bin 716 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı.

Operasyonlarda, "silahla tehdit", "konut dokunulmazlığını ihlal", "hırsızlık", "çocuğun cinsel istismarı", "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama", "cebir ve tehdit", "hürriyeti yoksun kılma" ile çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası veya yakalama kararı bulunan 296 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 296 şüpheliden 56'sı tutuklandı.

Enerji nakil hatları, internet ve telefon kablo hırsızlığı olayına ilişkin 5 şüphelinin tutuklandığı haziran ayında icra, haciz ve trafikten men kararı bulunan 202 ile çalıntı olduğu tespit edilen 2 araca el konuldu.

Kaynak: AA