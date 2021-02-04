Sakarya'da asayiş
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Sakarya'da asayiş

04.02.2021 12:05 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:05
Sakarya'da asayiş

Sakarya'da geçen ay, kaçakçılık ve suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 50 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Sakarya'da geçen ay, kaçakçılık ve suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 50 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen ay kaçakçılık ve suç örgütlerine yönelik çalışma başlatıldı.

Kaçakçılık ve mali suçlara yönelik operasyonlarda, 397 bin 60 adet makaron, 9 bin 657 adet cinsel içerikli hap, 40 paket gümrük kaçağı sigara, 225 şişe kaçak içki, 50 adet puro, 19 bin 334 adet sigara sarma kağıdı, 494 sahte bandrol, 389 paket bandrolsüz gümrük kaçağı tütün mamulü ile 9 bin lira değerinde sahte banknot ele geçirildi.

Operasyonlarda mali suçlar kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 2 şahsa ise adli kontrol kararı uygulandı. Çalışmalarda kaçakçılık suçlarından yakalanan 11 kişiye de adli işlem yapıldı.

Ayrıca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı, 6 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulanırken 7 kişi ise serbest bırakıldı.

Böylece ocak ayında yapılan 25 operasyonda gözaltına alınan toplam 50 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

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