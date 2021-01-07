Sakarya'da asayiş
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Sakarya'da asayiş

07.01.2021 08:53 | Son Güncelleme: 07.01.2021 08:56
Sakarya'da asayiş

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, geçen yıl kentte asayişin sağlanması çalışmaları kapsamında düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 17 bin 242 şüpheliden bin 44'ü tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, geçen yıl kentte asayişin sağlanması çalışmaları kapsamında düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 17 bin 242 şüpheliden bin 44'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl ekiplerce yapılan şok uygulamalarda, 247 ruhsatsız tabanca, 164 ruhsatsız tüfek, 234 kurusıkı tabanca, 1436 adet değişik çap ve markalarda fişek, çalıntı olduğu belirlenen 93 motosiklet, bisiklet ve ekobis ele geçirildi.

Ekiplerin fuhuşla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda ise 141 kişi hakkında işlem yapıldı, fuhuş yaptığı tespit edilen 3 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi ve fuhuş yapılan 40 ikamet mühürlendi.

Düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında ise farklı uyruklarda 209 yabancının yakalanarak sınır dışı edildiği 2020 yılında, Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından kayıp olarak aranan 180 çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünce hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümler ile aranması bulunan şahıslara yönelik çalışmalarda ise 1141 kişi yakalandı, 543 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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