Sakarya'da asayiş

06.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:50

Sakarya'da ocak-şubat aylarında düzenlenen operasyonlarda 36 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde imali ve satışını önlemeye yönelik söz konusu dönemdeki operasyonlarında 89 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 15'i tutuklandı, 10 ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada çalışmalar kapsamında yakalanan, uyuşturucu suçlarından aranan 28 şüpheliden 16'sı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan aramalarda, 63 gram eroin, 360 gram esrar, 281 gram metamfetamin, 2 kilo 887 gram bonzai, yaklaşık 1 gram kokain, 1 milyon 220 bin 54 adet hap, 3 kök kenevir bitkisi, kırmızı-yeşil reçeteli 2 ilaç, 1 gram skank maddesi ele geçirildi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 134 bin 200 lira, 63 dolar, 1940 avroya el konuldu.

Öte yandan aynı tarihlerde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adli İşlemler Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda ise "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ile nitelikli dolandırıcılık" suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan 11 zanlı gözaltına alındı, şüphelilerden 3'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA