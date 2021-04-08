Arsa ve inşaat alanlarında çıkan kum zambakları doğal ortamına taşındı
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Arsa ve inşaat alanlarında çıkan kum zambakları doğal ortamına taşındı

Anadolu Ajansı / Davut Genç - Haberler | Kültür Sanat

Sakarya'nın sahil kenti Karasu ilçesinde çeşitli alanlarda çıkan kum zambakları, Karadeniz sahilinde doğal ortamıyla buluşturuldu.

Sakarya'nın sahil kenti Karasu ilçesinde çeşitli alanlarda çıkan kum zambakları, Karadeniz sahilinde doğal ortamıyla buluşturuldu.

Kocaali Belediyesince kum zambaklarının popülasyonunu artırmak amacıyla başlatılan çalışma kapsamında vatandaşların arsasında ve inşaat alanlarında çıkan zambakların yerleri tespit edildi.

Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ekiplerince bulundukları alanlardan alınan zambaklar, Karadeniz sahilindeki plajlarda doğal ortamlarına ekildi.

Çevre Koruma Kontrol Müdürü Esra Parıldı, AA muhabirine, bu çalışmayla kum zambaklarının zarar görmelerini engelleme ve Karadeniz sahilindeki popülasyonlarını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Arsa ve inşaat alanlarında çıkan kum zambakları doğal ortamına taşındı
Arsa ve inşaat alanlarında çıkan kum zambakları doğal ortamına taşındı
Arsa ve inşaat alanlarında çıkan kum zambakları doğal ortamına taşındı
Arsa ve inşaat alanlarında çıkan kum zambakları doğal ortamına taşındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davut Genç

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