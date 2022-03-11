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Sakarya'da aranıyordu Düzce'de yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sakarya'da aranıyordu Düzce'de yakalandı

Sakarya'da uyuşturucu madde ticareti yapmaktan dolayı 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Düzce'nin Akçakoca ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

AKÇAKOCA, DÜZCE (İHA) - Sakarya'da uyuşturucu madde ticareti yapmaktan dolayı 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Düzce'nin Akçakoca ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan dolayı Sakarya'da çıkartıldığı mahkemece hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.A. isimli şahısın Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olduğu belirlendi. Harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Z.A. isimli şahsı kıskıvrak yakaladı. Şahsın yapılan üst aramasında ise 0.9 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Madde Ticareti, Akçakoca, Sakarya, Düzce, 3. Sayfa, Haberler

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