Sakarya'da aranan iki kişi tutuklandı

Sakarya'da hırsızlık suçlarından kesinleşmiş cezası bulunan iki kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık suçundan aranan, 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ö. ile aynı suçtan aranan 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Y. isimli iki kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan her iki şüpheli de jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA