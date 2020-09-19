Sakarya'da aranan 5 hükümlü ile 10 şüpheli uygulamada yakalandı Sakarya'da gerçekleştirilen huzur uygulamasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı.

Sakarya'da gerçekleştirilen huzur uygulamasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde faaliyet gösteren iş yerlerinde eş zamanlı uygulama yapıldı.

İş yerlerinden 9'unun evraklarının eksik olduğu, 4 iş yerinde kapalı alanda tütün mamulleri tüketildiği, 3 iş yerinde ise sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı tespit edildi.

Şahıslara yönelik kimlik sorgulamalarında ise haklarında 15 yıl 8 ay, 11 yıl 8 ay, 5 yıl, 4 yıl ve 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı.

Uygulamada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 14 kişiye de pandemi tedbirleri gereği maske takmamaktan işlem yapıldı.

Kaynak: AA