Sakarya'da arabalı açık hava sineması keyfi başlıyor Sakarya Büyükşehir Belediyesince açık havada sinema gösterimleri gerçekleştirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince açık havada sinema gösterimleri gerçekleştirilecek.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 10 Haziran Çarşamba günü Demokrasi Meydanı'nda saat 21.00'de "Babam ve Oğlum" filmiyle ilk gösteriminin yapılacağı etkinlikler, program dahilinde ilçelerde de devam edecek.

Vatandaşların araçlarıyla katılabileceği gösterimlerin öncesinde etkinliğin yapılacağı alanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında tedbirler alınacak. Vatandaşların araçlardan inmelerine müsaade edilmeyecek.

Film etkinliklerine tüm vatandaşlar davet edilirken, tedbirlere uyulması noktasında hassasiyet gösterilmesi çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA