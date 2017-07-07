Sakarya'da Anne ve Bebeğinin Ölü Bulunması

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, anne ile bebeğinin cesedinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.



Alınan bilgiye göre, Birlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Suriyeli hamile kadın ile 10 aylık bebeğinin ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler B.K. ve C.B, geniş güvenlik önlemleri altında Kaynarca Adliyesine getirildi.



Şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor.



Kaynarca ilçesinde yaşayan Suriyeli uyruklu Halid Al Rahman, dün sabah iş yerinden geldikten sonra evinde olmayan hamile eşi ile 10 aylık bebeğini tüm aramalarına rağmen bulamamış ve ihbarı üzerine jandarma ile polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı. Aramalar sonucu Suriyeli hamile kadın ve bebeğinin cesetleri Birlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunmuştu.



Olayla ilgili B.K. ve C.B, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.