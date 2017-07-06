Sakarya'da Anne ve Bebeği Ölü Bulundu

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, ormanlık alanda hamile bir kadın ile 10 aylık bebeğinin cesedi bulundu.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hatipler Mahallesi'nde ikamet eden Suriyeli uyruklu kişi, sabah saatlerinde işten geldiği sırada evinin kapısının kırık olduğunu gördü.



Evde olmayan hamile eşi ve 10 aylık bebeğini tüm aramalarına karşın bulamayan şahsın ihbarı üzerine, jandarma ve polis ekiplerince arama çalışması başlatıldı.



Yapılan aramalar sonucu, Suriyeli hamile kadın ve 10 aylık bebeğinin cesedi, Birlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulundu.



Kadın ve bebeğinin darp sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Cenazeler, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Olayla ilgili B.K. ve C.B, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.