Sakarya'da "Anadolu Ajansı 100. Yıl Hatıra Ormanı" oluşturuldu
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Sakarya'da "Anadolu Ajansı 100. Yıl Hatıra Ormanı" oluşturuldu

13.11.2020 17:45 | Son Güncelleme: 13.11.2020 17:49
Sakarya'da

Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Sakarya'da "Anadolu Ajansı 100. Yıl Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Sakarya'da "Anadolu Ajansı 100. Yıl Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Kurumun 100. kuruluş yıl dönümü kapsamında Söğütlü ilçesinde fıstık çamı fidanları toprakla buluşturuldu.

AA Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu ve çalışanlar ile Söğütlü Belediye Başkan Yardımcıları Adem Fidan ve Turhan Bölükbaşı, Tokmaklıdere Mahallesi mevkisindeki arazide ekim gerçekleştirdi.

Orman Bölge Müdürlüğü yetkilisi nezaretinde ekilen 100 çam fidesinin bulunduğu alanda hatıra ormanı oluşturuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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