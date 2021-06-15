Sakarya'da akrabalar arasındaki silahlı kavgada 3 kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
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Sakarya'da akrabalar arasındaki silahlı kavgada 3 kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Sakarya'da akrabalar arasındaki silahlı kavgada 3 kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Erenler ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada aynı aileden 3 kişiyi öldürdüğü iddia edilen Y.Ş. tutuklandı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada aynı aileden 3 kişiyi öldürdüğü iddia edilen Y.Ş. tutuklandı.

Kamışlı Mahallesi'nde 4 Haziran'da iddiaya göre miras anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada amcası Saffet, yengesi Nuran ve kuzeni Gökhan Ş'yi tabancayla öldürdüğü iddia edilen ve olayda yaralanan Y.Ş. hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan Y.Ş. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Sakarya'da akrabalar arasındaki silahlı kavgada 3 kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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