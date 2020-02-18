Sakarya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 3 yaralı
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Sakarya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 3 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

18.02.2020 03:22 | Son Güncelleme: 18.02.2020 03:22
Sakarya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 3 yaralı

'nın ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.


Olay, gece saatlerinde Adapazarı ilçesi Karaköy Mahallesi Setaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabalar arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma büyüyerek yerini silahlı kavgaya bıraktı. Kavga esnasında taraflar yanlarında bulundurdukları tabancalar ile birbirlerine ateş açtı. Konunun verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ve sağlık ekibi sevk edildi.


Silahlı kavgada yaralanan H.Y., A.T. ve B.O. isimli 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların kaldırıldıkları hastane çevrelerinde olayın daha fazla büyümemesi için polis ekipleri geniş güvenlik önemleri aldı.


Polis konu ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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