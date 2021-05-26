Sakarya'da akrabalar arasında çıkan bıçaklı baltalı kavgada 3 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sakarya'da akrabalar arasında çıkan bıçaklı baltalı kavgada 3 kişi yaralandı

Sakarya'da akrabalar arasında çıkan bıçaklı baltalı kavgada 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Gürkan Özer - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Hendek ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçak ve baltanın kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçak ve baltanın kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sarıdede Mahallesi'nde ikamet eden akrabalar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine bıçak ve baltanın kullanıldığı kavgada A.M. G.M. ve E.M. çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan ikisi sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırılırken bir kişi özel araçla hastaneye götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Özer

30 metrelik falezlerde mahsur kalan köpeğini kurtarmak isterken kendisi de mahsur kaldı
30 metrelik falezlerde mahsur kalan köpeğini kurtarmak isterken kendisi de mahsur kaldı
ARACINDA YARI ÇIPLAK BULUNDU; 'HAVA SICAKTI PANTOLONUMU ÇIKARDIM' DEDİ
ARACINDA YARI ÇIPLAK BULUNDU; 'HAVA SICAKTI PANTOLONUMU ÇIKARDIM' DEDİ
Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı iten anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti
Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı iten anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Volkan Bozkır Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Çakır Acun Ilıcalı Burak Sergen İlker Kaleli
Spor Şenol Güneş Ersun Yanal Rachid Ghezzal Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sakarya'da akrabalar arasında çıkan bıçaklı baltalı kavgada 3 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 01:32:47. #1.11#

title