Sakarya'da akıl almaz olay: Mezar taşları çalındı
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Sakarya'da akıl almaz olay: Mezar taşları çalındı

10.02.2021 18:50 | Son Güncelleme: 10.02.2021 19:05
Sakarya'da akıl almaz olay: Mezar taşları çalındı

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde yaşayan Terzioğlu ailesine ait, aile kabristanlığında 2001 yılında hayatını kaybeden Hatice Terzioğlu için yaptırılan kompozit mezar taşı hırsızlar tarafından çalındı.

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde yaşayan Terzioğlu ailesine ait, aile kabristanlığında 2001 yılında hayatını kaybeden Hatice Terzioğlu için yaptırılan kompozit mezar taşı hırsızlar tarafından çalındı.

Geyve ilçesine bağlı Karaçam Mahallesinde bulunan Karaçam Aile Mezarlığı'nda Terzioğlu Ailesine ait mezarlığın içerisinde bulunan Hatice Terzioğlu'na ait mezar taşı yekpare olarak, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Piyasa değeri 400 TL olan ve kompozit malzemeden kalıpla üretilen mezar taşını çalan hırsızlar, 21 yıl önce 64 yaşındayken hayatını kaybeden Hatice Terzioğlu'nun isminin ve ölüm tarihinin yazılı olduğu taşı ise bıraktı. Durumu fark eden aile ve vatandaşlar şok yaşarken Geyve İlçe Jandarma ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"İSİM YAZILI TAŞ KENARA BIRAKILMIŞ"Olayla ilgili olarak konuşan Hatice Terzioğlu'nun torunu Seçkin Terzioğlu, "Geçtiğimiz hafta Cuma akşamı amcam yoldan geçerken mezarlığı bakmasıyla olayı fark ettik. Mezarda 1 tane mezar taşı olduğunu fark ediyor ve yol üzerinde duruş yapamadığı için beni arayıp bilgi verdi. Hafta sonu yasak olduğu için pazartesi günü mezarlığa gelerek tespitlerde bulundum. Kompozit olarak yaptırmış olduğumuz mezar taşlarının tümünün olmadığını, sadece ismi yazılı mezar taşının ise kenara bırakılmış olduğunu gördük. Mezarı çevreleyen taşları tamamen götürmüşler Buradaki saldırı bizim ailemize yapılan bir saldırıdır, söz konusu kesinlikle mezar taşı değil. Jandarma konu ile alakalı gerekli incelemelerini başlattı, bizde durumla ilgili ifadelerimizi verdik" dedi."ÖMRÜMDE İLK DEFA BÖYLE BİRŞEYLE KARŞILAŞIYORUM"Annesinin mezar taşının çalınmasına tepki gösteren ve daha önce böyle bir şey yaşamadıklarını ifade eden Yüksel Terzioğlu, "Yani çok üzgünüz. Akşamdan beri inanın ailece uyku uyuyamıyoruz. Çok ilginç, çok tuhaf bir olay. Bütün sülale ayaklandık olayın olduğu günden beri. Ömrümde ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum ama şunu söylemek istiyorum Karaçam Mezarlığı'nda artık güvenlik önlemlerinin alınmasını istiyorum. Çünkü daha önceden de bizim araçlarımızı burada soydular. Sülalece akşamdan beri uyku uyuyamıyoruz, tarifi yok, inanın söyleyecek söz bulamıyorum" ifadelerini kullandı.Yaşadıklarına inanamadıklarını belirten Hatice Terzioğlu'nun kızı Huriye Erdoğan ise; "Evet çok üzgünüm, annemi mezarında rahat yatırmadıkları için. Akşamdan beri şok olduk, bula bula benim annemi mi buldular, yazıklar olsun diyorum bunu yapanlara. Ceza almalarını istiyorum" dedi.

 


- Sakarya
Sakarya'da akıl almaz olay: Mezar taşları çalındı
Sakarya'da akıl almaz olay: Mezar taşları çalındı
Sakarya'da akıl almaz olay: Mezar taşları çalındı
Sakarya'da akıl almaz olay: Mezar taşları çalındı
Sakarya'da akıl almaz olay: Mezar taşları çalındı
Sakarya'da akıl almaz olay: Mezar taşları çalındı
Sakarya'da akıl almaz olay: Mezar taşları çalındı
Sakarya'da akıl almaz olay: Mezar taşları çalındı
Sakarya'da akıl almaz olay: Mezar taşları çalındı
Sakarya'da akıl almaz olay: Mezar taşları çalındı
Sakarya'da akıl almaz olay: Mezar taşları çalındı
Sakarya'da akıl almaz olay: Mezar taşları çalındı
Sakarya'da akıl almaz olay: Mezar taşları çalındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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