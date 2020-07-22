Sakarya'da akaryakıt istasyonunda gasp anı kamerada
Sakarya'da bir akaryakıt istasyonu çalışanını silah zoruyla gaspettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya'da bir akaryakıt istasyonu çalışanını silah zoruyla gaspettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesinde bulunan akaryakıt istasyonuna maskeli şekilde gelen şüpheli, iş yeri çalışanından bir miktar parayı silah zoruyla gasbederek olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyerek kimliğini belirlediği şüpheli S.D'nin kaçtığı yeri tespit etti.
Zanlının kaçtığı otluk alanda yapılan temizlik çalışmasında, olayda kullanılan silah ve kıyafetler bulundu.
Çok sayıda suçtan kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Bu arada gasp anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.
Kayıtlarda, maskeyle iş yerine giren şüphelinin, silah zoruyla çalışanın parasını gasbettiği, odadaki çekmeceleri de kontrol ettikten sonra koşarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.
Kaynak: AA