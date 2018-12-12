Sakarya'da Aile Arasında Silahlı Kavga

Sakarya'nın Karasu ilçesinde aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Hürriyet Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Ü.Ö. (30), göğsüne isabet eden kurşunlarla yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesine kaldırılan Ü.Ö, ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, baba R.Ö. ve ağabey B.Ö'yü gözaltına aldı.