Son dakika haberi: Ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberi: Ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

30.12.2020 20:25 | Son Güncelleme: 30.12.2020 21:00

Son dakika haberleri: Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Reşadiye Mahallesi'nde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen A.B'nin oturduğu iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden alevler çıktığını gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis, SEDAŞ ve AGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından sündürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan A.B'nin evde olduğu ihbarını alan itfaiye ekiplerince yapılan aramada, herhangi bir bulguya rastlanılmadı.

Son dakika haberi: Ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi: Ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi: Ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi: Ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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