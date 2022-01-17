Ahşap ev yandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Semerciler Mahallesi Dallı Sokak'ta E.A. ve ailesinin oturduğu tek katlı ahşap-kerpiç evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evdekiler yangını görür görmez dışarı çıkarak itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu belli olacak.