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Ahşap ev yandı

AA / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Semerciler Mahallesi Dallı Sokak'ta E.A. ve ailesinin oturduğu tek katlı ahşap-kerpiç evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evdekiler yangını görür görmez dışarı çıkarak itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu belli olacak.

Ahşap ev yandı

Ahşap ev yandı

Ahşap ev yandı

Ahşap ev yandı

Ahşap ev yandı

Ahşap ev yandı

Ahşap ev yandı

Ahşap ev yandı

Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi

Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi

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AA / Emre Ayvaz - Son Dakika Haberleri
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

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