Sakarya'da Ahilik Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi - Haberler
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Sakarya'da Ahilik Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi

AA / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel
Sakarya'da Ahilik Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi

Sakarya'da, 13-19 Eylül tarihlerinde düzenlenen Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında bisiklet turu gerçekleştirildi.

Sakarya'da, 13-19 Eylül tarihlerinde düzenlenen Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında bisiklet turu gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinliğe katılan ketteki kurumların temsilcileri, Kent Park'taki Tarihi Çark önündeki başlangıç noktasında hazır bulundu.

Çark Caddesi, Orhan Camisi güzergahından devam eden, Tarihi Sakarya Köprüsü'nde mola verilen tur, Erenler Gençlik Merkezi'nde sonlandırıldı.

Ayrıca tur esnasında esnaf ziyaretleri yapıldı, dükkan sahipleri tura katılanlara ikramda bulundu.

Bitiş noktasında yetkililerce karşılanan ekip, merkezde sergilenen eserleri inceledi. Katılımcılara geleneksel Osmanlı şerbeti ve yiyecek ile çocuklara pamuk şekeri ikram edildi.???????

Sakarya'da Ahilik Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi

Sakarya'da Ahilik Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi

Sakarya'da Ahilik Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi

Sakarya'da Ahilik Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi

AA / Ömer Faruk Şimşek - Son Dakika Haberleri
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