Ağaca çarpan pikabın sürücüsü öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ağaca çarpan pikabın sürücüsü öldü

Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yoldan çıkarak ağaca çarpan pikabın sürücüsü hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yoldan çıkarak ağaca çarpan pikabın sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda Ankara yönüne giden Türkmen Coşkun (42) idaresindeki 41 ABU 964 plakalı pikap, Yanık Mahallesi mevkisinde kontrolden çıktı.

Yol kenarındaki çalılık alana düşen pikap, ağaca çarparak durdu.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde araçta sıkışan sürücü Coşkun'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Coşkun'un cesedi, Sapanca İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ağaca çarpan pikabın sürücüsü öldü
Ağaca çarpan pikabın sürücüsü öldü
Ağaca çarpan pikabın sürücüsü öldü
Ağaca çarpan pikabın sürücüsü öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hazal Kaya Hande Erçel Murat Yıldırım Armağan Çağlayan
Spor Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Ünal Karaman Yılmaz Vural Abdullah Avcı
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Kripto Paralar Medya Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ağaca çarpan pikabın sürücüsü öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 04:44:15. #1.16#
title