Sakarya'da açılan barınak sokak hayvanlarına "yuva" olacak
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Sakarya'da açılan barınak sokak hayvanlarına "yuva" olacak

Sakarya'da açılan barınak sokak hayvanlarına 'yuva' olacak
Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 300 hayvan kapasiteli Geçici Hayvan Barınağı hizmete açıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 300 hayvan kapasiteli Geçici Hayvan Barınağı hizmete açıldı.

Akyazı Belediyesi tarafından Türkormanköy Mahallesi'nde yaklaşık 10 dönüme kurulan barınakta, acil müdahale, ameliyathane, müşahede, bakım ve kapalı kafes gibi alanlar bulunuyor.

Barınağın açılış töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Hayvanları Koruma Kanununun, Meclis tatile girmeden çıkarıldığını hatırlatarak, "Bu yasa çıkmadan önce o hayvanlara eşya muamelesi yapılıyordu, kanunun metninde 'eşya', 'mal' olarak tanımlanmıştı. Yeni kanun onlara canlı statüsü kazandırdı." dedi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de bir hayvansever olarak böyle bir programda olmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Hayatın, hayvan ve bitkilerle paylaşıldığını belirten Atabek, şunları kaydetti:

"AK Parti belediyeciliğinin yaptığı sosyal çalışmalardan, sosyal belediyecilikten gurur duyuyoruz. Basından takip etmişsinizdir İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hayvan barınağının son halini, içler acısı... Çukurlar kazılarak hayvanların cesetleri atılmış. AK Parti Belediyeciliği, Sakarya'da kendini göstermiş oldu. Hayvan haklarıyla ilgili yasayı da çıkardık. Özellikle hayvanlara karşı işlenen suçlarla ilgili çok önemli yaptırım ve cezalar getirildi. Evcil hayvanların petshoplarda satılması yasaklandı. Hayvanlara 'süs' kelimesi kullanımı yasaklandı. Bu kanunun bu anlamda çok önemli olduğunu düşünüyorum."

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ise ilçede yaptıkları hizmetler ve projelerden bahsetti.

Barınakla ilgili bilgi veren Soykan, "Bu bakımevimizde sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması, tıbbi bakımlarının yapılması, işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması, sahiplendirmenin kayıt altına alınması işlemlerini yapmaktayız. Barınağımızın sessiz dostlarımıza, hayvan severlerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, barınağı gezdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

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