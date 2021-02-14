Sakarya'da aç kalan kurtlar yiyecek aradı
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Sakarya'da aç kalan kurtlar yiyecek aradı

14.02.2021 10:42 | Son Güncelleme: 14.02.2021 10:46
Sakarya'da aç kalan kurtlar yiyecek aradı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde aç kaldıkları için yaylaya inen kurt sürüsü güvenlik kamerasına yansıdı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde aç kaldıkları için yaylaya inen kurt sürüsü güvenlik kamerasına yansıdı.

Akyazı ilçesinde bulunan bin 543 metre yüksekliğe sahip Keremali Yaylası etkili olan yoğun kar yağışı ile beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar yaylaya inerek yiyeyecek aradı. O anlar ise mahalle muhtarlığına ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yiyecek arayarak ilerleyen sürünün daha sonra bölgeden uzaklaştığı yer aldı.


Sakarya'da aç kalan kurtlar yiyecek aradı
Sakarya'da aç kalan kurtlar yiyecek aradı
Sakarya'da aç kalan kurtlar yiyecek aradı
Sakarya'da aç kalan kurtlar yiyecek aradı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nuri KURU

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