Sakarya'da 9 yaşındaki çocuğun yangında ölmesine ilişkin yakalanan 4 şüpheli adliyede
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Sakarya'da 9 yaşındaki çocuğun yangında ölmesine ilişkin yakalanan 4 şüpheli adliyede

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaklaşık 4 ay önce evde çıkan yangında 9 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sakarya'da 9 yaşındaki çocuğun yangında ölmesine ilişkin yakalanan 4 şüpheli adliyede
28.08.2020 12:47 | Son Güncelleme: 28.08.2020 12:56

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaklaşık 4 ay önce evde çıkan yangında 9 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Karşı Mahalle Gökçekız Sokağı'ndaki binada 28 Nisan'da çıkan yangında 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölmesine ilişkin yakalanan, çocuğun annesi Gülüzar Amanet, erkek arkadaşı Hami ile annesi Emine ve kardeşi Yasin K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkarıldıkları sırada şüpheli Emine K, "Ben bir şey yapmadım, sustuğum için çok pişmanım. Korkudan sustum." dedi.

Çevrede çocuklarıyla bekleyen vatandaşlar zanlılara tepki gösterdi ve emniyet ekiplerine teşekkür etti.

Araçlara bindirilen 4 şüpheli adliyeye götürüldü.

Olay

Kocaali ilçesinde 28 Nisan'da Karşı Mahalle Gökçekız Sokağı'nda bulunan binadaki yangında Şiar Kılıç'ın (9) cesedi itfaiye ekiplerince evden çıkarılmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaali Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bir televizyon kanalındaki ifadelerinden sonra Kılıç'ın annesi Gülüzar Amanet ile erkek arkadaşı olduğu belirtilen Hami K, kardeşi Yasin ve annesi Emine K. İstanbul ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalanmıştı.

Kaynak: AA

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