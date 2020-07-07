Sakarya'da 9 farklı adreste hırsızlık yapan şahıs tutuklandı - Sakarya'da 9 farklı adreste hırsızlık yapan şahıs tutuklandı Sakarya'da 9 farklı ev ve işyerinden ziynet ve elektronik eşya çalan ve hırsızlık suçundan 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız tutuklanarak ceza evine gönderildi.

- Sakarya'da 9 farklı adreste hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

SAKARYA - Sakarya'da 9 farklı ev ve işyerinden ziynet ve elektronik eşya çalan ve hırsızlık suçundan 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Serdivan ve Arifiye ilçesinde 9 farklı ev ve işyerinden gece geç saatlerde ziynet ve elektronik eşya çalınması olayları üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri yürüttükleri çalışmalar sonucu şüphelinin 38 yaşındaki H.A. olduğu tespit edildi. Ekipler sürdürdükleri takip sonrası Serdivan ilçesinde şüphelinin aracına yaptıkları operasyon sonrası H.A.'yı gözaltına aldı. Olayla Alakalı yakalanan şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgusunda, Sakarya'da ve çevre illerde toplam 31 hırsızlık olayına karıştığı ve aynı suçtan 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Olayla alakalı yakalan H. A., Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA