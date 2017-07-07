Sakarya'da 9 Aylık Kadın ile Oğlunu Öldüren Zanlıların Adliyeye Sevk Edildiğini Öğrenen Vatandaşlar...

Sakarya'da 9 Aylık Kadın ile Oğlunu Öldüren Zanlıların Adliyeye Sevk Edildiğini Öğrenen Vatandaşlar...

Sakarya'da 9 Aylık Kadın ile Oğlunu Öldüren Zanlıların Adliyeye Sevk Edildiğini Öğrenen Vatandaşlar...