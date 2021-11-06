Sakarya'da 855 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
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Sakarya'da 855 litre sahte içki ele geçirildi

AA / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel
Sakarya'da 855 litre sahte içki ele geçirildi

Sakarya'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 6 şüpheli hakkında adli ve idari işlem uygulandı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 6 şüpheli hakkında adli ve idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde kaçak içki ve türevlerine yönelik yürütülen çalışma kapsamında, 40 iş yeri ve 1 ikamete operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda, varillerde 855,4 litre sahte içki, 400 gram esrar, 10 litre tıbbi etil alkol, kaçak olduğu belirlenen 261 paket sigara, 828 puro ve 60 cinsel içerikli ürün ile 2 av tüfeği, 1 tabanca ve 23 mermi bulundu.

Kaçak içki üretiminde kullanılan 3 parçalı düzenek de ele geçirilen operasyonda, 6 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

AA / Ömer Faruk Cebeci - Son Dakika Haberleri
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