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Sakarya'da 855 litre el yapımı içki ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sakarya'da 855 litre el yapımı içki ele geçirildi

Sakarya polisinin kaçakçılık ve suç örgütlerine yönelik yaptığı operasyonlarda, 855 litre el yapımı içki, 3 bin lira sahte banknot ve 1 adet sahte polis kimliği ele geçirildi.

SAKARYA (İHA) - Sakarya polisinin kaçakçılık ve suç örgütlerine yönelik yaptığı operasyonlarda, 855 litre el yapımı içki, 3 bin lira sahte banknot ve 1 adet sahte polis kimliği ele geçirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonların raporu açıklandı. Kaçakçılık ve suç örgütlerine yönelik yapılan çalışmalarda gerçekleştirilen 26 operasyonel faaliyette yakalanarak adliyeye sevk edilen 40 şahıstan 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken 2'si tutuklandı. FETÖ/PDY kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda ise yakalanarak adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aranması olan ve yakalanan 24 şüpheliden 8'i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında ise; 855 litre el yapımı içki, 1 kaçak otomobil, 10 litre etil alkol, 4 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 bin lira sahte banknot ve 1 adet sahte polis kimliği ele geçirildi. - SAKARYA

Sakarya'da 855 litre el yapımı içki ele geçirildi

Sakarya'da 855 litre el yapımı içki ele geçirildi

Sakarya'da 855 litre el yapımı içki ele geçirildi

Sakarya'da 855 litre el yapımı içki ele geçirildi

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