Sakarya'da 75 yaş ve üstünün aşılanmasına devam ediliyor
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Sakarya'da 75 yaş ve üstünün aşılanmasına devam ediliyor

07.02.2021 11:37 | Son Güncelleme: 07.02.2021 11:40
Sakarya'da 75 yaş ve üstünün aşılanmasına devam ediliyor

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde toplum sağlık merkezi görevlileri, 75 yaş ve üstü vatandaşlara CoronaVac aşı uygulaması yapıyor.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde toplum sağlık merkezi görevlileri, 75 yaş ve üstü vatandaşlara CoronaVac aşı uygulaması yapıyor.

Ferizli Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Doktor Gülşah Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke genelinde 75 yaş ve üstü vatandaşları Kovid-19 aşılanmasının devam ettiğini anımsattı.

Merkeze bağlı ekiplerin vatandaşların evlerine gidip aşılarını yaptığını ve sorularını cevapladığını belirten Yılmaz, "İsteyen vatandaşlarımız da hastaneden randevu alarak aşılarını yaptırabilir. Ekiplerimize alanlarda yaptıkları çalışmalarda destek veren muhtarlarımız ve diğer ilgililere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu

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